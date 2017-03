Art of Gaming, l’émission d’Arte sur le jeu vidéo avec la streameuse MythiXtrinity

Le jeu vidéo n'est pas qu'un loisir : il fait souvent passer des messages. Avec Art of Gaming, Arte vous propose de réfléchir à ce sujet en découvrant des jeux. Et c'est présenté par MythiXtrinity !

Parler de jeux vidéo, c’est bien. Mais montrer les jeux quand on en parle, c’est mieux. À mi-chemin entre le let’s play et le podcast, découvrez Art of Gaming, la nouvelle émission d’Arte Creative !

On vous parlait récemment de la plateforme en ligne de la chaîne à l’occasion de la sortie de Cyberlove, le web-documentaire sur nos rapports à l’amour et au sexe suite aux évolutions technologiques.

On y retrouve aussi l’EXCELLENTE émission (et je pèse mes mots) BiTS, qui parle de la pop culture sous toutes ses formes avec un œil hyper malin.

Art of Gaming : parler de jeux vidéo autrement

Hé bien c’est un nouveau cadeau que nous offre aujourd’hui Arte Creative. L’émission Art of Gaming est composée d’épisodes d’une dizaine de minutes se penchant sur une problématique du jeu vidéo en particulier. ET c’est présenté par des filles, comme si le concept n’était déjà pas suffisamment stylé.

Quant à la production, elle est assurée par Upian, déjà à l’origine du web-documentaire In Game sur deux joueurs de League of Legends. L’équipe est aussi à l’origine de Génération What. En somme, que du bon !

L’émission est disponible en version allemande et française. Cette dernière est présentée par MythiXtrinity, chouette streameuse que vous pouvez retrouver très régulièrement sur Twitch.

Le joueur est-il artiste ?

Deux épisodes français sont en ligne pour l’instant : le premier traite du joueur en tant qu’artiste.

Le concept ? Pendant que MythiXtrinity streame, un•e invité•e décortique un sujet en prenant exemple sur le jeu. Dans le premier épisode par exemple, on passe de Flower à Minecraft.

Le jeu vidéo peut-il parler d’idéologies ?

Le second épisode se consacre lui à l’idéologie dans le gaming. On le disait récemment, le jeu vidéo peut être politique. Mais à quelle occasion ? L’émission vous donne des exemples concrets, à base de Sims ou encore de GTA V.

Quant aux épisodes allemands, sachez qu’ils sont sous-titrés. Si la qualité de l’émission vous plaît, vous pouvez donc aussi apprécier les deux vidéos germanophones. La présentatrice c’est Melek, journaliste jeux vidéo et joueuse d’e-sport.

24 épisodes, douze français et douze allemands, vont être dévoilés au fil des jours. Ils seront ajoutés régulièrement sur cette page !

