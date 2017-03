« L’amour propre », meilleure protection pour l’estime de soi : le joli court-métrage d’Aude GG

L'amour propre, meilleur rempart contre les petites attaques du quotidien, celles qui entament l'estime de soi, parfois insidieusement : « T'es lourde », « T'as mauvaise mine »... Aude GG signe un très beau court-métrage à ce sujet.

L’amour-propre, c’est ce qui fait qu’on s’aime et se respecte. Quand cette force se met à manquer, la moindre remarque peut creuser un gouffre dans nos cœurs et nos esprits.

C’est de ce sujet que Aude GG a voulu parler dans son dernier court-métrage pour Golden Moustache. Et elle le fait bien.

L’amour-propre, le film d’Aude GG pour Golden Moustache

Ça commence avec une simple scène d’amour : un couple s’amuse dans l’ascenseur. Les amoureux s’embrassent, se câlinent et à peine arrivés dans l’appartement, ils vont sur le lit, elle sur lui. Là, l’homme lui fait remarquer sur le ton de l’humour :

« Tu m’écrases… Attends, pousse-toi t’es lourde ! »

Bam. Elle se sent énorme.

Et la journée s’enchaîne ainsi, elle reçoit des remarques qui peuvent sembler anodines de la part de gens qu’elle croise et se sent de plus en plus laide.

Ces petites phrases qui picotent en question dans L’amour-propre d’Aude GG

Quand on regarde ce court-métrage, une question peut être posée : est-ce que cette production accuse ces petites phrases qui font parfois partie de notre quotidien, ou bien est-ce qu’elle questionne sur la façon dont on les perçoit ?

Aude GG répond :

« Ce que l’on voit dans le court-métrage, c’est le point de vue d’un personnage qui n’arrive plus à percevoir ces petites phrases comme anodines. Et c’est leur accumulation qui le pousse à s’enfoncer dans son mal-être. (…) Ces petites phrases ne sont pas forcément méchantes. Ça nous est tous arrivé de dire à un•e ami•e qu’il ou elle a l’air fatigué•e, que ce soit par sollicitude ou par empathie. D’ailleurs, c’est complètement autobiographique ! J’ai une affreuse tendance à me comparer ou à me dévaluer dès que je ne suis pas à l’aise en société. (…) Il m’arrive souvent de me sentir oppressée par ce que je projette de « fabuleux » chez mes interlocuteurs ou par les travers de notre société… »

Et si elle y va si fort dans le film, c’est pour une raison simple :

« N’importe quelle personne, de la plus incroyable à la plus lambda, peut se sentir tout d’un coup en dessous de tout à cause d’une petite phrase mal calibrée… Mais ce n’est pas toujours la faute des autres ! »

Et oui, car l’entourage ne perçoit pas forcément la peine qu’il peut créer en tenant un discours comme celui-ci… Et qu’en face, on peut avoir tendance à sur-interpréter !

Comment mieux supporter les remarques maladroites de l’entourage ?

Alors comment réussir à s’élever contre les phrases qui picotent ? Bien entendu, il y aura toujours les gens qui diront qu’il « suffit de s’en foutre » ou de considérer que « nous sommes les propres moteurs de notre bien-être »… Mais comme le dit bien Aude GG :

« C’est clairement plus facile à faire en fiction que dans la vraie vie ! »

L’amour-propre a été publié mardi 28 février à 18h sur la chaîne de Golden Moustache. Dans la foulée, Aude GG a répondu à des questions en live sur Facebook.

Elle a raconté que dans sa première version d’écriture, le titre était « le regard des autres ». Mais en réfléchissant au scénario, elle est elle-même arrivée au titre L’amour propre, car au fond, ce n’est pas le regard des autres le problème : c’est son propre regard, celui qu’on porte sur soi-même.