Les meilleures vannes sur Game of Thrones S08E04

Il s’en est passé des choses durant ce 4ème épisode de Game of Thrones : il y a eu des cris de joie, des cris de tristesse, des coeurs brisés… et forcément les meilleures réactions ont fini sur l’Internet !

C’est parti pour une sélection aux petits oignons, juste pour toi lectrice adorée.

Gendry se prend un râteau dans Game of Thrones S08E04

Le gars est chaud, voire très très chaud ! Une nuit d’amour, un « Je t’aime » et le voilà déjà prêt à demander sa main à Arya…

Sauf que justement, c’est bien d’Arya qu’il s’agit, et qu’elle avait été assez claire dès la saison 1 sur un sujet en particulier : elle ne serait jamais une lady.

C’est donc sans surprise qu’elle a dit « Merci mais non merci » à Gendry.

Que dit-on à la demande en mariage de Gendry ? – Pas aujourd’hui

Gendry: "Be my wife. Be the Lady of Storms End." Arya: pic.twitter.com/sy9MspK5fN — Magen Benefield (@MagenB27) May 6, 2019

Gendry : Sois ma femme. Deviens la Lady de Storms End. Arya : C’est un non pour moi

this is what arya and gendry’s relationship looks like pic.twitter.com/aKEV9FKH0g — ziwe (@ziwe) May 6, 2019

Voilà à quoi ressemble la relation d’Arya et Gendry

Alors forcément, après s’être fait briser le coeur, les fans imaginent Gendry comme ça :

Gendry : Cette chanson s’appelle « Je suis triste, je suis tellement tellement triste »

Sansa, la pire passoire de Game of Thrones S08E04

À la une de cet épisode aussi : Jon a enfin craché le morceau sur ses origines à ses soeurs… et comment dire… Ça a demandé un gros effort à Sansa pour ne pas le crier haut et fort.

En soeur de qualitey, elle a donc gardé le secret.

2min27sec chrono en main.

Sansa, 2 minutes après qu'on lui ait révélé un secret qu'elle ne doit pas raconter #GameofThrones #GOTS8E4 pic.twitter.com/ZHPVPZqicM — Tam 操你妈 (@tam3j) May 6, 2019

Jon : Promettez que vous ne le direz à personne Sansa : —

Sansa : Je jure que je garderai ton secret, Jon Aussi Sansa : —

Jon : Promettez que vous ne direz ce secret à personne Sansa : Je te le jure Sansa, à la minute où elle voit quelqu’un :

Jon/Daenerys : la dynamique la plus awkward de Game of Thrones S08E04

Well there’s a lot to unpack here.

Outre le fait que Dany ait été extrêmement CHELOU du début à la fin de l’épisode (ou comme dirait Kalindi, « totalement zinziflex »), il y a forcément eu du grabuge suite aux révélations de Jon.

Clairement, la Mère des Dragons commence à être bif bof sereine quant à sa place légitime sur le trône.

The way Daenerys keeps looking at John thinking he’s gonna tell the truth and take her throne #GamefThrones pic.twitter.com/2nuA0R8q04 — Mondly (@Mondly_Shezi) May 6, 2019

La façon qu’à Daenerys de regarder constamment Jon en pensant qu’il va dire la vérité et prendre son trône.

Daenerys when Tormund called Jon a king #GameOfThrones pic.twitter.com/Smhbzj83PB — ✭ Diegoat ✭ (@Diego11Marquez) May 6, 2019

Daenerys quand Tormund a appelé Jon un roi.

Jon: what’s wrong ? Dany: nothing. Jon: okay. DANY: I JUST THINK ITS SO FUNNY HOW ALL THE SUDDEN YOU ARE THE RIGHTFUL HEIR TO THE IRON THRONE. #GameOfThrones pic.twitter.com/bL3woBlkI3 — Kimmy Croce (@KimmyCroce) May 6, 2019

Jon : Qu’est-ce qu’il y a ? Dany : Rien. Jon : Ok. Dany : JE TROUVE JUSTE ÇA DRÔLE COMMENT TOUT D’UN COUP TU ES L’HÉRITIER LÉGITIME DU TRÔNE DE FER.

Il faut dire que Jon n’est pas non plus connu pour sa discrétion…

Jon: I promise Dany I won’t tell anyone

Also Jon:#GamefThrones pic.twitter.com/lnyR152NAN — Amanda Sullivent (@AmandaSullivent) May 6, 2019

Jon : Je te promets Dany, je ne le dirai à personne Aussi Jon :

Comme si ça ne suffisait pas, les autres Stark ne semblent pas non plus être super fan de leur nouvelle belle-soeur.

The Beatles arguing with John Lennon about Yoko Ono, 1966 #GameOfThrones pic.twitter.com/cq1Y2r9oyx — Hannah Fronz (@HannahFronz) May 6, 2019

Les Beatles se disputant avec John Lennon à propos de Yoko Ono, 1966

Jon: She’s a good woman and she’ll be a great Queen The rest of the Starks: #GameOfThrones pic.twitter.com/683AEkHtZe — TheJMAZA (@TheJMAZA) May 6, 2019

Jon : C’est une femme honnête et elle fera une super Reine Le reste des Stark : Ce n’est pas une des nôtres.

Jaime et Brienne, une histoire aussi intense que brève

Arya, Gendry, Jon et Daenerys n’ont pas le monopole du plan coeur foireux.

Dans ce 4ème épisode de Game of Thrones, Brienne a eu le temps de profiter du bouli de Jaime PUIS de se faire tej par ce prince charmant au rabais.

À la suite de ces événements, twitter s’est partagé en deux, en mode Mer Rouge devant Moïse. D’un côté, les internautes qui ont tenu à féliciter l’heureux couple pour leur coït tout frais…

tormund watching jaime and brianne walk off together #GameOfThrones pic.twitter.com/fG3diqTNSX — rose (@vibinariyuh) May 6, 2019

Tormund en regardant Jaime et Brienne partir ensemble

small brienne and jaime finally banged moodboard #GameofThrones pic.twitter.com/WPVlsXRAQ1 — aku cinta kamu 💍💕💍 (@tusktief) May 6, 2019

Un petit moodboad « Brienne et Jaime ont enfin ken »

… de l’autre, ceux vraiment remontés contre Jaime pour avoir osé faire du mal à Brienne.

Jaime : *quitte Brienne pour Cersei* Littéralement tout le monde : —

Jaime : Brise le coeur de Brienne. Moi :

Et puis il y a ceux qui comme moi se délectent des joies simples d’internet.

Game of Thrones S08E04 : Ghost mériterait que j’appelle la SPA

Si ces histoires d’amour et de boules me laissent relativement de marbre, il y a en revanche une chose qui me met hors de moi : Ghost.

Ou plutôt l’abandon de Ghost.

ÇA TE COÛTAIT QUOI JON D’ALLER LUI FAIRE UNE PETITE GRATOUILLE DERRIÈRE L’OREILLE À TON TI CHIEN ????

Jon : Prends le avec toi. Ghost : —

L’hiver n’était pas aussi froid que les au revoir de Jon à Ghost

Ghost on the outside: *Holding it together*

Ghost on the inside:#GameofThrones pic.twitter.com/j5tPUsaNxY — Jennifer Matthew (@JennyMatthew_) May 6, 2019

Ghost à l’extérieur : *Fais comme si tout allait bien* Ghost à l’intérieur : —

Ghost going north with Tormund next episode #gameofthrones pic.twitter.com/8bPQoAmaMY — Free Folk Memes (@FreeFolkMemes) May 6, 2019

Ghost partant dans le Nord avec Tormund dans le prochain épisode

Face à cette trahison, à la place de Ghost, je chercherais à me venger…

Ghost dans le dernier épisode de Game of Thrones *Un chien parcourt plus de 100 km pour mordre son propriétaire qui l’avait abandonné*

“Tell Jon. I want him to know it was me.” pic.twitter.com/Ya90c5YV8Z — harman. (@woIgang) May 6, 2019

« Dis-le à Jon. Je veux qu’il sache que c’était moi. »

C’est si drôle, je pouffe toute seule.

Game of Thrones S08E04 : Cersei, de retour dans le game

Sur un tout autre sujet, ça y est, Cersei va enfin avoir du temps à l’écran.

Ces quelques minutes dans l’épisode 4 ont suffit à rafraîchir la mémoire de ceux qui l’auraient oublié : Cersei est une bitch, mais une bitch qui en impose.

Tyrion to Cersei: "You're not a monster" Everyone who's ever watched an episode of Game of Thrones: pic.twitter.com/WhH9LXSpKW — Erik Negley (@enegs_5) May 6, 2019

Tyrion à Cersei : « Tu n’es pas un monstre » Toute personne ayant déjà regardé un épisode de Game of Thrones : —

Surtout qu’à la minute où Missandei est apparue, prisonnière de Cersei, tout le monde savait comment ça allait se finir…

#GameofThrones Cersei : nous avons Missandei tous le monde : pic.twitter.com/pp2zeRAsjm — Sagi (@lquackshotl) May 6, 2019

…. Mal.

How I look believing Missandei and Grey Worm were gonna have a happily ever after and live out the rest of their lives in Naath #GameofThrones pic.twitter.com/ESejfJ5LOA — die-jested (@SquirxicalJelly) May 6, 2019

Ce à quoi je ressemble pour avoir cru que Missandei et Grey Worm allaient avoir le droit à leur « ils vécurent heureux » le restant de leurs jours à Naath

Missandei n’est peut-être plus, mais son invitation à un gros barbeuc la semaine prochaine n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde.

#ThronesYall Cersei: Any last words? Missandei to the Dany & Greyworm: pic.twitter.com/VV2NfdgYRE — More like the Ocean, less like Space (@DinkysKid) May 6, 2019

Cersei : Un dernier mot ? Missandei à Dany et Grey Worm : —

Et n’ayez crainte chères lectrices… Arya est en chemin pour niquer des mères.

Arya deciding which face she’s gonna use to kill Cersei next week#GameofThrones #GoT pic.twitter.com/QsACiDDLeQ — Ethan (@EthanSillett1) May 6, 2019

Arya se demandant quel visage elle va choisir pour tuer Cersei la semaine prochaine

Allez, je vous laisse sur une minute de silence dédiée à Rhaegal, fier dragon tiré comme un poulet.

RIP Rhaegal, you may not have been the favourite dragon but you served as good lighting in episode 3 and will be remembered for it #GameOfThrones pic.twitter.com/IkxdJzX0VG — Shy.ovo (@ShyonGredley) May 6, 2019

RIP Rhaegal, tu n’étais peut-être pas le dragon favori mais tu as servi de bon éclairage dans l’épisode 3 et nous nous en souviendrons

À la semaine prochaine, des poutoux sur vos jolis minois !

