Eeeeeeet ce nouveau trailer ne me rassure pas vraiment.... J'espère qu'ils auront une bonne explication pour faire sortir tout l'équipage sans aucune protection, sur une nouvelle planète, so far from Earth comme ils disent dans le trailer . Je comprends pas trop où on est aussi. C'est la même planète que dans Prometheus ? Une autre ? Je suis plus trop là

Et, rien à voir, mais la scène pendant laquelle ils disent ne rien entendre, ni oiseau ni RIEN, m'a fait penser très fort à la vidéo de Durendal sur Prometheus "il n'y a aucune espèce animale en vue, pas un piaf pas une biche, pas un stégosaure, RIEN !" J'ai eu un fou rire pas possible pendant le trailer du coup ...