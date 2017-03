Cours d’aerobic avec Lady Gaga, Vianney se prend pour Jul et Tokio Hotel de retour — L’actu musicale de la semaine

Hop hop hop, c'est l'heure de l'actualité musicale de la semaine, et plus vite que ça !

Salut les petits raviolis,

J’ai de très belles choses dont j’aimerais vous parler cette semaine, alors je suggère qu’on ne perde pas de te temps et qu’on commence tout de suite.

Ariana Grande donne aux gens l’envie de se rouler des patins

Ariana Grande a sorti en début de semaine son nouveau clip, Everyday, en featuring avec Future (Futuring !).

En plus d’avoir dedans des cheveux de sirène, elle semble susciter des pulsions très violentes chez les individus qu’elle croise, qui se roulent sur des capots de voiture pour s’embrasser de façon torride.

Ça donne chaud.

Vianney reprend du Jul

Peut-être que vous avez besoin qu’on vous le répète une deuxième fois : Vianney, le chanteur à la popularité énorme, a repris une chanson d’un autre artiste à la popularité énorme : Tchikita de Jul.

Le mélange est improbable mais rappelle que ce cher Vianney ne manque pas d’humour.

Katy Perry prépare un album très engagé

On s’en doutait avec Chained to the rhythm, mais Katy Perry a dévoilé ce qui semble être un teasing d’un prochain titre qu’elle prépare. On y entend une voix qui scande :

Je ne vais pas demander pardon, je ne vais pas me soumettre, ne me demandez pas de rentrer dans la norme.

Au vu de l’engagement politique de la chanteuse, ce titre risque fort de se montrer virulent !

Coldplay a sorti un nouveau titre

Après avoir révélé le fruit de sa collaboration avec Chainsmokers, le groupe Coldplay a sorti cette semaine un titre cette fois-ci de son cru et complètement planant : Hypnotised.

Bad romance en version aerobic donne du sens à la vie

L’existence humaine prend à chaque fois un peu plus de sens quand Internet accueille ce genre de vidéo.

À lire aussi : Le tube « This is what you came for » de Calvin Harris & Rihanna remixé façon 80s met du kitsch dans vos vies

Alicia Keys imite à merveille Adele

Alicia Keys était l’invitée de Jimmy Fallon, et elle s’est livrée au jeu que l’on pourrait traduire comme « La roue de la musique ». Le principe : interpréter un titre en ayant l’attitude d’un autre artiste.

La chanteuse a notamment brillé en interprétant la chanson de l’alphabet (oui) sur le rythme d’Hello d’Adele (parfaitement). Elle parvenait à reproduire toutes les mimiques de l’artiste tout en donnant de la voix, c’était un sacré moment.

Vitaa ou Zaho ?

Après avoir teasé et au passage appris à tout le monde qu’elle travaillait avec Stromae, Vitaa a sorti son nouveau titre Peine & Pitié (cliquez ici pour l’écouter).

Êtes-vous également perturbé•es par la ressemblance forte entre la voix de Vitaa et Zaho ?

Tokio Hotel a sorti son nouvel album

Ça y est, Dream machine de Tokio Hotel est enfin disponible à l’écoute de toutes les oreilles du monde. L’album électro pop réaffirme que le groupe a fait bien du chemin depuis leurs débuts !

À lire aussi : Mes attentes d’ex-fan hardcore de Tokio Hotel pour leur grand retour en 2017

Lea Michele est aussi de retour

Décidément tout le monde décide de revenir cette semaine. C’est le cas aussi de Lea Michele, alias Rachel Bloom dans la série Glee.

Elle propose ici un titre très fidèle à ses qualités chanteuse « à voix », à base d’envolées lyriques et de violons. Il y a du Céline Dion dans cette petite, je vous le dis.

La découverte de la semaine : Part Company

En guise de découverte de la semaine, laissez-vous charmer par l’album Seasons de Part Company, et à commencer par sa pochette d’un kitsch délicieux (cliquez ici pour écouter l’album).

Part Company apporte un vrai souffle à la pop, et offre un son atypique, original et décalé.

Les clips de la semaine

On vous a parlé du clip improbable à l’ambiance battle de Twister de Dissident, de celui groovy et aux pas de danse remarquables de Bruno Mars, de l’incroyable et hypnotique Lorde qui marque ainsi son grand retour !

À lire aussi : Beyoncé énerve, des nouvelles de Rebecca Black et Stromae, et Rihanna à Harvard — L’actu musicale de la semaine